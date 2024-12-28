«Отказываться от всего ненужного, приспосабливаться к новому, использовать даже недостатки как достоинства». Астролог с белорусскими корнями Павел Глоба озвучил прогноз, каким будет 2025 год

Он обратил внимание на то, что каждый год Змеи оказывается непростым, напомнив, что год всегда выдается сложным, серьезным, имеющим подковерные интриги. Астролог также заметил, что следует брать во внимание тот факт, что все эти символы подбирались непросто, а подбирались веками.