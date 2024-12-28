«Отказываться от всего ненужного, приспосабливаться к новому, использовать даже недостатки как достоинства». Астролог с белорусскими корнями Павел Глоба озвучил прогноз, каким будет 2025 год

Известный астролог с белорусскими корнями Павел Глоба (ранее он рассказывал, что его бабушка родом из Беларуси) в интервью телеканалу ОНТ озвучил прогноз, каким будет 2025 год.
Он обратил внимание на то, что каждый год Змеи оказывается непростым, напомнив, что год всегда выдается сложным, серьезным, имеющим подковерные интриги. Астролог также заметил, что следует брать во внимание тот факт, что все эти символы подбирались непросто, а подбирались веками.
— И образ змеи очень хороший. В том плане, что она умеет вылезать из старой кожи, — заявил Павел Глоба.
Он заметил, что людям можно пожелать, чтобы они отказывались от всего ненужного, приспосабливались к новому, а также могли использовать даже недостатки в качестве собственных достоинств.
Ранее астролог Павел Глоба дал прогноз, как пройдут президентские выборы в Беларуси: «Это несравнимо с 2020 годом. Нет, такого не будет».
Кроме того, Павел Глоба сказал о долголетии в политике президента Беларуси Александра Лукашенко.
Напомним, что ЦИК зарегистрировал Лукашенко, Гайдукевича, Сыранкова, Хижняка и Конопацкую кандидатами в президенты на выборах 2025.
Тем временем ЦИК опубликовала сведения о доходах и имуществе всех пяти кандидатов в президенты Беларуси.