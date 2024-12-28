В Ростове отец с сыном ограбили прохожего

Согласно опубликованной информации, отец и сын приехали в Ростов на пару дней. На одном из пешеходных переходов они подкараулили мужчину. Они подъехали на автомобиле близко к прохожему, а затем стали убеждать, что он повредил их транспортное средство, упав на него. Далее злоумышленники посадили его в машину, чтобы якобы урегулировать конфликт. Однако они избили мужчину и забрали все его ценные вещи.