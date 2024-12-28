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В Ростове отец с сыном ограбили прохожего

В Ростове-на-Дону отец с сыном украли у прохожего ценные вещи.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону полицейские задержали подозреваемых в грабеже. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

Согласно опубликованной информации, отец и сын приехали в Ростов на пару дней. На одном из пешеходных переходов они подкараулили мужчину. Они подъехали на автомобиле близко к прохожему, а затем стали убеждать, что он повредил их транспортное средство, упав на него. Далее злоумышленники посадили его в машину, чтобы якобы урегулировать конфликт. Однако они избили мужчину и забрали все его ценные вещи.

После чего фигуранты высадили ростовчанина и скрылись в неизвестном направлении. Полицейские вернули законному владельцу наушники, остальное имущество злоумышленники успели продать.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.