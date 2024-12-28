Трамваи с четырьмя дверями вместо трех тестируются в Минске

Сообщается, что минчане впервые смогли увидеть на улицах города белорусский трамвай Т811. Он полностью низкопольный, а значит, удобен для маломобильных пассажиров. Односекционная версия Т811 имеет четыре двери вместо традиционных трех, что поможет быстрее производить посадку и высадку пассажиров на остановках. Сообщается и о снижении уровня шума, к примеру, за счет резиновых вставок между ободом и ступицей колеса.