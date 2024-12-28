Трамваи с четырьмя дверями вместо трех тестируются в Минске

Односекционные трамваи с четырьмя дверями вместо трех с 28 декабря тестируются в Минске, рассказали БелТА в пресс-службе «БКМ Холдинг».
Сообщается, что минчане впервые смогли увидеть на улицах города белорусский трамвай Т811. Он полностью низкопольный, а значит, удобен для маломобильных пассажиров. Односекционная версия Т811 имеет четыре двери вместо традиционных трех, что поможет быстрее производить посадку и высадку пассажиров на остановках. Сообщается и о снижении уровня шума, к примеру, за счет резиновых вставок между ободом и ступицей колеса.
Безопасности поспособствует особая и, как отмечается, уникальная, форма передней и задней частей машины. Это снизит риск несчастных случаев за счет того, что позволит отбросить пешехода в случае происшествия в сторону, а не под колеса. Также в конструкции предусмотрено дополнительное зеркало, которое исключает слепые зоны обзора у водителя.
А в салоне для комфортной поездки имеются USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, доступ в интернет по технологии Wi-Fi, GPS-навигация. Будет также подсветка открытия — закрытия дверей.
Тем временем астролог с белорусскими корнями Павел Глоба озвучил прогноз, каким будет 2025 год. Совет Глобы: отказываться от всего ненужного, приспосабливаться к новому, использовать даже недостатки как достоинства.
А синоптик Дмитрий Рябов сказал о теплой погоде на новогодней неделе в Беларуси: «Погода останется оттепельной, сырой и ветреной».