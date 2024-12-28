Умер старейший из выживших при нападении на Перл-Харбор

Издание пишет, что Аптон находился на корабле USS Utah во время нападения на базу, тогда ему было 22 года. Он собирался побриться, когда в корабль попала первая торпеда, а после второго попадания корабль начал тонуть. Аптону удалось доплыть до берега, где он спрятался в траншее, после чего его вывезли оттуда на грузовике.