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Умер старейший из выживших при нападении на Перл-Харбор

Старейший из выживших после нападения на базу США Перл-Харбор 7 декабря 1941 года Уоррен Аптон умер в возрасте 105 лет в Калифорнии в США из-за осложнений после пневмонии, сообщает NDTV World.

Источник: AP/ВМС США

Издание пишет, что Аптон находился на корабле USS Utah во время нападения на базу, тогда ему было 22 года. Он собирался побриться, когда в корабль попала первая торпеда, а после второго попадания корабль начал тонуть. Аптону удалось доплыть до берега, где он спрятался в траншее, после чего его вывезли оттуда на грузовике.

По словам историка Майкла Венгера, после смерти Аптона в живых остались всего 15 человек из тех, кто пережил нападение на Перл-Харбор.

Япония атаковала Тихоокеанский флот США в Перл-Харборе 7 декабря 1941 года. За несколько часов погибли 2403 человека, 1178 были ранены, США лишились четырех линкоров, трех крейсеров, трех эсминцев, около 200 самолетов. Трагедия стала одной из крупнейших в военной истории США, а тогдашний президент Соединенных Штатов Франклин Рузвельт назвал случившееся «символом позора» и объявил войну Японии.

история