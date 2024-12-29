Что можно и нельзя делать в Агеев день 29 декабря, когда узнают погоду на апрель

Православная церковь 29 декабря вспоминает святого Аггея. В народе принято праздновать Агеев день. Также есть еще одно название — Агей-Инесей. Так, в указанный день природа готовится к наступлению Нового года, украшая все инеем. А еще 29 декабря узнавали, какой окажется погода в апреле.