Что можно и нельзя делать в Агеев день 29 декабря, когда узнают погоду на апрель

Православная церковь 29 декабря вспоминает святого Аггея. В народе принято праздновать Агеев день. Также есть еще одно название — Агей-Инесей. Так, в указанный день природа готовится к наступлению Нового года, украшая все инеем. А еще 29 декабря узнавали, какой окажется погода в апреле.
Что нельзя делать 29 декабря.
Не рекомендуется пересчитывать сбережения. Предки верили, что можно все потерять. Запрещено ссориться, ругаться с родными и близкими людьми. Считается, что подобное может привести к большим проблемам. День не следует проводить вдалеке от семьи.
Что можно делать 29 декабря.
По традиции, 29 декабря было принято собираться всей семьей за ужином. На стол ставили, как правило, постные блюда, так как у православных продолжается Рождественский пост. Кроме того, с названной даты начинали готовиться к Новому году.
Согласно приметам, какой будет погода 29 декабря, то таким окажется апрель 2025 года. В том случае, если мороз, то на Крещение, которое православные отпразднуют 19 января, будет холод. Погода, которая резко испортилась, предупреждает про холод на протяжении 20 дней.
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