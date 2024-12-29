В гости к странице: с какими книгами провести новогодние каникулы

Главный маскот зимних праздников, который уже больше двух сотен лет напоминает любому вне зависимости от возраста о магической силе Рождества и Нового года. И создает невероятный ажиотаж в билетных кассах Большого театра. Не теряющая актуальности многослойная история о дружбе, сострадании, любви и чуде — нравственные уроки от Гофмана не содержат ни единого намека на давящую нотацию. Ко всему прочему, это невероятно красивая книга — в России нет издания «Щелкунчика» без красочных иллюстраций. При этом жизнь автора была далеко не сказочной: «Щелкунчика» впервые опубликовали в Берлине в 1816 году за шесть лет до смерти Гофмана. Статус одного из главных европейских сказочников писатель не застал. Сегодня, когда мы слышим первые ноты в «Па-де-де» из балета «Щелкунчик» Петра Чайковского по книге Гофмана, это значит, что сказка рядом.