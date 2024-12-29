Принц Эндрю отказался выгуливать собак Елизаветы II

За свою долгую жизнь Елизавета II владела более чем 30 корги и дорги (гибрид корги и таксы). К концу жизни с ней остались лишь две собаки — Мьюик и Сэнди, которые теперь находятся под опекой Эндрю и Сары Фергюсон. Эти корги были вручены принцем Эндрю своей матери в период пандемии COVID-19 в качестве жеста поддержки.