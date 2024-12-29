Принц Эндрю отказался выгуливать собак Елизаветы II

Младший сын британской королевы Елизаветы II принц Эндрю оказался в состоянии депрессии и перестал заниматься выгуливанием корги, ранее принадлежавших его матери. Об этом сообщает New York Post.
64-летний принц прекратил регулярные прогулки с двумя корги, Мьюиком и Сэнди, доставшимися ему в наследство после смерти королевы в 2022 году. Теперь за собаками ухаживает прислуга, так как Эндрю больше не берет эту обязанность на себя, хотя раньше он делал это лично.
Герцог Йоркский и его бывшая супруга Сара Фергюсон, продолжающие разделять общий дом, совместно заботятся о собаках, несмотря на развод.
За свою долгую жизнь Елизавета II владела более чем 30 корги и дорги (гибрид корги и таксы). К концу жизни с ней остались лишь две собаки — Мьюик и Сэнди, которые теперь находятся под опекой Эндрю и Сары Фергюсон. Эти корги были вручены принцем Эндрю своей матери в период пандемии COVID-19 в качестве жеста поддержки.
Ранее сообщалось, что принц Эндрю, являющийся младшим братом нынешнего британского короля Карла III, может уехать из Британии. По словам близких к Эндрю людей, он чувствует себя оскорбленным из-за отношения к нему членов королевской семьи в связи со скандалом, связанным с предполагаемыми связями с китайским шпионом.