Вина кометы жахнул ток: как вдова Клико добила Наполеона

Понятно, что подобные технологические подробности кажутся писательнице скучными и суховатыми для ее сентиментальной книги, посвященной прежде всего страданиям — не только самой основательницы винной империи, но и самоотверженных сборщиц винограда, спасающих урожай от жары, мороза и дождей. С гораздо большим энтузиазмом и наглядностью Розенберг расписывает не теоретические аспекты энологии, а разыгрывающиеся на виноградниках жанровые сценки: «Мои работницы жгут костры и ходят с факелами по виноградникам, чтобы защитить от мороза распускающиеся почки. У меня слезятся глаза от дыма, когда мы с Лизеттой едем в повозке и кормим их горячей картошкой и поджаренными на огне колбасками, чтобы у них не мерзли руки. А чтобы подбодрить, наливаем им горячее и пряное вино».