Минпросвещения установило минимальные баллы ЕГЭ на 2025/2026 учебный год

Норматив также предусматривает 35 баллов по истории, 44 балла по информатике, 30 баллов по иностранному языку, 40 баллов по литературе. Выпускникам, сдающим биологию, следует набрать не менее 39 баллов, географию — не менее 40, химию — не менее 39.