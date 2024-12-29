Минпросвещения установило минимальные баллы ЕГЭ на 2025/2026 учебный год

Министерство просвещения Российской Федерации установило минимальные баллы Единого государственного экзамена на 2025/2026 учебный год для поступления в учебные заведения, находящиеся в ведении ведомства.
Выпускникам необходимо будет набрать следующие минимальные баллы за экзамен: по русскому языку — 42 балла, по математике — 39 баллов, по физике — 39 баллов, по обществознанию — 42 балла.
Норматив также предусматривает 35 баллов по истории, 44 балла по информатике, 30 баллов по иностранному языку, 40 баллов по литературе. Выпускникам, сдающим биологию, следует набрать не менее 39 баллов, географию — не менее 40, химию — не менее 39.
Соответствующий приказ обнародован на сайте Минпросвещения.
Кроме того, Минобрнауки РФ установило для поступления в образовательные организации, находящиеся в его ведении, такие минимальные баллы: русский язык — 40 баллов, математика профильного уровня — 40 баллов, физика — 39 баллов, обществознание — 45 баллов, история — 36 баллов, информатика — 44 балла, иностранный язык — 30 баллов, литература — 40 баллов, биология — 39 баллов, география — 40 баллов, химия — 39 баллов.
Ранее сообщалось, что Рособрнадзор вместе с Министерством просвещения утвердили расписание проведения ЕГЭ на 2025 год. Основной период начнётся 23 мая, дополнительные дни для пересдачи экзаменов установлены на 3 и 4 июля.