Овечкин назвал прошедший месяц тяжелым из-за травмы

Нападающий клуба «Вашингтон» Александр Овечкин заявил, что прошлый месяц был сложным для него из-за травмы, которая не позволяла ему присоединиться к своим товарищам по команде. Согласно информации пресс-службы Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в результате перелома малоберцовой кости, который произошел 19 ноября, Овечкин пропустил 16 матчей.
Тем не менее, в ночь на 29 декабря по московскому времени он намерен выйти на лед в выездной игре против «Торонто».
«Я просто хочу вернуться и играть в хоккей. Это был тяжелый месяц, я тренировался, смотрел матчи, и всегда хотелось помочь своим товарищам по команде победить. Теперь настало время вернуться», — сказал Овечкин.
Размышляя о времени, которое провел вне игры, Овечкин заметил, что его команда отлично справлялась без него. Он также отметил, что игровой процесс требует другой интенсивности и скорости, чем тренировки, и поэтому нужно «действовать умно и играть правильно».
Александру Овечкину осталось забросить всего 26 шайб, чтобы сравняться с рекордом Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных сезонах НХЛ. В настоящий момент на его счету 868 заброшенных шайб, тогда как у канадского хоккеиста — 894.
Ранее сообщалось, что Овечкину осталось забросить одну шайбу до нового рекорда.