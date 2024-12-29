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Овечкин назвал прошедший месяц тяжелым из-за травмы

Спортсмен был вынужден пропустить 16 матчей.

Источник: Аргументы и факты

Нападающий клуба «Вашингтон» Александр Овечкин заявил, что прошлый месяц был сложным для него из-за травмы, которая не позволяла ему присоединиться к своим товарищам по команде. Согласно информации пресс-службы Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в результате перелома малоберцовой кости, который произошел 19 ноября, Овечкин пропустил 16 матчей.

Тем не менее, в ночь на 29 декабря по московскому времени он намерен выйти на лед в выездной игре против «Торонто».

«Я просто хочу вернуться и играть в хоккей. Это был тяжелый месяц, я тренировался, смотрел матчи, и всегда хотелось помочь своим товарищам по команде победить. Теперь настало время вернуться», — сказал Овечкин.

Размышляя о времени, которое провел вне игры, Овечкин заметил, что его команда отлично справлялась без него. Он также отметил, что игровой процесс требует другой интенсивности и скорости, чем тренировки, и поэтому нужно «действовать умно и играть правильно».

Александру Овечкину осталось забросить всего 26 шайб, чтобы сравняться с рекордом Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных сезонах НХЛ. В настоящий момент на его счету 868 заброшенных шайб, тогда как у канадского хоккеиста — 894.

Ранее сообщалось, что Овечкину осталось забросить одну шайбу до нового рекорда.