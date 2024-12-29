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Боксер Бамба из Пуэрто-Рико умер через неделю после завоевания титула

За неделю до произошедшего Бамба встретился на ринге с мексиканцем Рохелио Мединой Луной, одержав победу техническим нокаутом.

Источник: Аргументы и факты

35-летний боксер из Пуэрто-Рико Пол Бамба ушел из жизни спустя неделю после победы в бою за золотой пояс Всемирной боксерской ассоциации в категории до 90,71 кг.

О его смерти сообщил менеджер Шаффер Смит, отметив это в социальных сетях. Причины трагедии пока остаются неизвестными.

В своем обращении Смит выразил скорбь, подчеркнув, что Бамба был не только выдающимся чемпионом, но и человеком, чья доброта и энергия вдохновляли множество людей.

За неделю до произошедшего Бамба встретился на ринге с мексиканцем Рохелио Мединой Луной, одержав победу техническим нокаутом. После боя сообщений о проблемах со здоровьем спортсмена не поступало.

В своей профессиональной карьере Бамба провел 22 боя, из которых 19 завершил победой, 18 из них — досрочно.

Ранее в возрасте 83 лет скончался бывший хоккеист московского клуба «Спартак» Валерий Кузьмин.