Основатель Pink Floyd призвал спасти планету

Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс разместил в социальной сети X* призыв к активным мерам для спасения планеты, ссылаясь на важность Всеобщей декларации прав человека, принятой в 1948 году.
Это заявление он сделал на фоне продолжающегося конфликта в регионе Газа. В своем посте Уотерс добавил ссылку на статью, размещенную на платформе Substack, а также видео, связанное с ее анонсом.
В начале своего материала музыкант обвинил Израиль в «геноциде и этнической чистке» палестинцев, утверждая, что это происходит при поддержке западных держав. Он отметил значимость соблюдения Всеобщей декларации прав человека и осудил мировых лидеров за их неспособность следовать ее положениям. Уотерс считает подписание декларации в 1948 году шагом вперед и выражением желания улучшить мир.
«Если мы сделаем… потребуем реализации 30 статей этой декларации из Парижа 1948 года (декларации прав человека — ред.) в соответствии с международным правом, мы можем… спасти нашу драгоценную планету и всю жизнь на ней, независимо от этнической принадлежности, религии или национальности, от вымирания», — заявил Уотерс.
Он также обвинил некоторых мировых руководителей, таких как премьер-министр Великобритании Кир Стармер, в усугублении кризиса и создании угрозы для планеты.
Ранее Уотерс сообщил, что при встрече с Владимиром Зеленским не стал бы с ним разговаривать. По его мнению, это не имеет никакого смысла.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.