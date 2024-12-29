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Основатель Pink Floyd призвал спасти планету

Музыкант призвал соблюдать все положения Всеобщей декларации прав человека 1948 года.

Источник: Аргументы и факты

Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс разместил в социальной сети X* призыв к активным мерам для спасения планеты, ссылаясь на важность Всеобщей декларации прав человека, принятой в 1948 году.

Это заявление он сделал на фоне продолжающегося конфликта в регионе Газа. В своем посте Уотерс добавил ссылку на статью, размещенную на платформе Substack, а также видео, связанное с ее анонсом.

В начале своего материала музыкант обвинил Израиль в «геноциде и этнической чистке» палестинцев, утверждая, что это происходит при поддержке западных держав. Он отметил значимость соблюдения Всеобщей декларации прав человека и осудил мировых лидеров за их неспособность следовать ее положениям. Уотерс считает подписание декларации в 1948 году шагом вперед и выражением желания улучшить мир.

«Если мы сделаем… потребуем реализации 30 статей этой декларации из Парижа 1948 года (декларации прав человека — ред.) в соответствии с международным правом, мы можем… спасти нашу драгоценную планету и всю жизнь на ней, независимо от этнической принадлежности, религии или национальности, от вымирания», — заявил Уотерс.

Он также обвинил некоторых мировых руководителей, таких как премьер-министр Великобритании Кир Стармер, в усугублении кризиса и создании угрозы для планеты.

Ранее Уотерс сообщил, что при встрече с Владимиром Зеленским не стал бы с ним разговаривать. По его мнению, это не имеет никакого смысла.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.