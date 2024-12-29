Основатель Pink Floyd призвал спасти планету

В начале своего материала музыкант обвинил Израиль в «геноциде и этнической чистке» палестинцев, утверждая, что это происходит при поддержке западных держав. Он отметил значимость соблюдения Всеобщей декларации прав человека и осудил мировых лидеров за их неспособность следовать ее положениям. Уотерс считает подписание декларации в 1948 году шагом вперед и выражением желания улучшить мир.