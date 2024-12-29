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WP: Байден сожалеет о решении не участвовать в президентской гонке

По мнению демократа, он всё же мог одержать победу над республиканцем.

Источник: Аргументы и факты

Действующий американский лидер Джо Байден выразил сожаление о том, что решил не принимать участие в президентской гонке, пишет The Washington Post.

По мнению демократа, он всё же мог одержать победу над республиканцем Дональдом Трампом.

Издание рассказало, что Байден сделал такое признание в частных беседах. При этом он признал, что его президентство не смогло преодолеть раскол в американском обществе. По мнению демократа, данный раскол усилился после прихода Трампа к власти.

Действующий глава Белого дома надеялся, что «демонстрация стабильной работы традиционных демократических институтов» вернёт доверие избирателей, но этого не произошло.

В публикации также отмечается, что Джо Байден, несмотря на «личные и политические разногласия» с республиканцем, пытается «обеспечить плавную передачу власти».

В частности, он почти два часа беседовал с Трампом, а также намерен посетить его инаугурацию. Трамп четыре года назад не присутствовал на инаугурации Байдена.

Выборы президента США состоялись в ноябре текущего года. Кандидатами являлись республиканец Дональд Трамп и демократ Камала Харрис.

Байден, которому недавно исполнилось 82 года, отказался от участия в выборах после провала в ходе дебатов с Трампом. Инаугурация Трампа назначена на 20 января следующего года.