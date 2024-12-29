Отставной полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков высказал мнение, что украинские граждане начинают воспринимать свое правительство как врага из-за политики принудительной мобилизации. Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу Politeka Online.
«Своей неразумной политикой в рамках мобилизации государство привело к тому, что граждане перестали доверять государству и считают государство врагом. Глупым законом о мобилизации к этому всему и привели», — заявил Стариков.
Он также отметил, что граждане все больше стараются избегать взаимодействия с военными, что может негативно повлиять на моральное состояние и подготовку личного состава армии Украины. Стариков предостерег, что такая обстановка может вызвать тактический кризис на передовой, что в свою очередь усугубит и без того напряженную ситуацию в стране.
По его мнению, важно обратить внимание на растущее недовольство среди граждан и принять меры для восстановления доверия к государственным структурам, чтобы предотвратить дальнейшие негативные последствия для армии и общества в целом.
Ранее сообщалось, что украинцы начали массово вывозить детей из страны, опасаясь снижения возраста мобилизации. Родители начали массово отправлять своих детей в возрасте 16−17 лет в направлении Словакии.