Он также отметил, что граждане все больше стараются избегать взаимодействия с военными, что может негативно повлиять на моральное состояние и подготовку личного состава армии Украины. Стариков предостерег, что такая обстановка может вызвать тактический кризис на передовой, что в свою очередь усугубит и без того напряженную ситуацию в стране.