РИА Новости: обстановка у дворца, где ночует Зурабишвили, спокойная

Обстановка у дворца Обрелиани, который расположен в центре грузинской столицы, остаётся спокойной, сообщает РИА Новости.
Агентство напоминает, что там ночует президент страны Саломе Зурабишвили накануне инаугурации нового лидера Грузии Михаила Кавелашвили.
Зурабишвили заявляла, что не признаёт легитимность Кавелашвили. Она объявила, что не намерена покидать пост, а также призвала сторонников «собраться» утром у резиденции.
В ночь на воскресенье она осталась во дворце Обрелиани. Резиденция находится в 500 метрах от парламента Грузии.
«Сейчас обстановка тут спокойная, неподалёку дежурит несколько полицейских. К решетке дворца подходят журналисты для видеосъёмок и сторонники Зурабишвили, которые выкрикивают одобрительные лозунги и просят её “держаться”», — говорится в сообщении агентства.
Кроме того, агентство показало соответствующие кадры.
У здания дворца и парламента работает ярмарка. Между павильонами ходят туристы, а также сторонники Зурабившивили.
Ранее сообщалось, что Зурабишвили встала в живую цепь с митингующими в Тбилиси.