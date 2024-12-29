РИА Новости: обстановка у дворца, где ночует Зурабишвили, спокойная

«Сейчас обстановка тут спокойная, неподалёку дежурит несколько полицейских. К решетке дворца подходят журналисты для видеосъёмок и сторонники Зурабишвили, которые выкрикивают одобрительные лозунги и просят её “держаться”», — говорится в сообщении агентства.