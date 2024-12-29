У командира бригады ВСУ, в которой избивали солдат, состоялся обыск

Украинские силовики провели обыск у командира одного из взводов 211 понтонно-мостовой бригады Вооружённых сил Украины Олега Побережнюка, информирует «Украинская правда».
В публикации уточняется, что Побережнюка обвиняют в «издевательствах» над бойцами ВСУ. По данным государственного бюро расследований Украины, командир издевался и избивал украинских солдат. В отношении полковника заведено уголовное дело.
В ГБР уточнили, что в феврале текущего года Побережнюк избил солдата, употребившего спиртное. Через месяц командир вновь избил этого же бойца и привязал его к деревянному кресту.
В декабре стало известно, что офицеры из 211-й бригады ВСУ Валерий Пастух и Владислав Пастух «под крылом» комбрига полковника Олега Побережнюка грабили, избивали, пытали и казнили украинских солдат. Подробности — в материале aif.ru.
Ранее пленный боец Вооружённых сил Украины рассказал, что сослуживцы бросили его после ранения. Украинца спасли российские мотострелки.