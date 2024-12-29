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Новогодняя ночь в Петропавловске пройдет под присмотром 200 полицейских

В ночь с 31 декабря 2024 года на 1 января 2025 года свыше 200 полицейских будут охранять спокойствие жителей областного центра на севере Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Источник: Пресс-служба ДП СКО

По данным пресс-службы МВД страны, в обеспечении общественной безопасности в новогоднюю ночь будут следующие службы Петропавловска:

  • участковые инспекторы;
  • сотрудники батальона патрульной полиции городского управления полиции;
  • бойцы специального отряда быстрого реагирования;
  • представители управления специализированной службы охраны;
  • военнослужащие и работники частных охранных формирований.

Ожидается усиленное видеонаблюдение в местах массового скопления людей.

«В целом на рабочих местах по области будут находиться 30% личного состава полиции».

говорится в сообщении.

Гарнизонный развод комплексных сил полиции, заступающих на дежурство по охране правопорядка прошло под руководством начальника департамента полиции Северо-Казахстанской области Айдына Кабдулдинова.