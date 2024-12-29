Новогодняя ночь в Петропавловске пройдет под присмотром 200 полицейских

По данным пресс-службы МВД страны, в обеспечении общественной безопасности в новогоднюю ночь будут следующие службы Петропавловска:
- участковые инспекторы;
- сотрудники батальона патрульной полиции городского управления полиции;
- бойцы специального отряда быстрого реагирования;
- представители управления специализированной службы охраны;
- военнослужащие и работники частных охранных формирований.
Ожидается усиленное видеонаблюдение в местах массового скопления людей.
«В целом на рабочих местах по области будут находиться 30% личного состава полиции».
Гарнизонный развод комплексных сил полиции, заступающих на дежурство по охране правопорядка прошло под руководством начальника департамента полиции Северо-Казахстанской области Айдына Кабдулдинова.