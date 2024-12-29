Мешки и перчатки из Челябинской области передали ликвидаторам аварии в Керчи

Напомним, что ЧП произошло в середине декабря. Тогда в результате шторма пострадали несколько танкеров и произошёл разлив мазута. Вещество попало в Чёрное море и привело к экологической катастрофе — пострадали тысячи морских обитателей и птиц. Эту тему успели обсудить даже на прямой линии с Владимиром Путиным.