Мешки и перчатки из Челябинской области передали ликвидаторам аварии в Керчи

Напомним, что ЧП произошло в середине декабря. Тогда в результате шторма пострадали несколько танкеров и произошёл разлив мазута. Вещество попало в Чёрное море и привело к экологической катастрофе — пострадали тысячи морских обитателей и птиц. Эту тему успели обсудить даже на прямой линии с Владимиром Путиным.
На побережье Чёрного моря волонтёры из разных регионов страны приступили к устранению последствий аварии. Среди тех, кто занялся уборкой мазута, оказались и южноуральцы. Весь мазутный мусор, который сейчас выбрасывает на берег, неравнодушные россияне собирают и отвозят на утилизацию.
При поддержке регионального министерства экологии волонтёрам передано полтысячи пластиковых пакетов (каждый объёмом по 120 литров) и около тысячи защитных перчаток. Сообщается, что об этом попросила организация, руководящая деятельностью добровольцев на месте аварии.
Как отметил Иван Кинёв, замминистра экологии Челябинской области, помощь в этом деле очень важна, и каждый может внести свой вклад, который позволит коренным образом изменить положение дел. Глава экологической организации «ДИМСИ», Павел Бубенков, подчеркнул важность оперативных действий. Мазут нужно убрать как можно скорее, поскольку с приходом тепла он начнёт плавиться.