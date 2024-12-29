Сенатор Алексей Пушков заявил, что «гарантия безопасности» приёма Украины в Североатлантический альянс, которой добивается украинская сторона, невозможна.
Он пояснил, что это связано с тем, что такая «гарантия безопасности» стала бы «гарантией опасности» для Российской Федерации.
«Гарантия безопасности в виде приёма Украины в НАТО, которой добивается Украина, невозможна, поскольку она стала бы» гарантией опасности«России», — написал Пушков в Telegram.
Кроме того, глава комиссии Совфеда по информполитике отметил, что включение Киева в НАТО стало бы «гарантией военного столкновения» между Североатлантическим альянсом и РФ.
Он уточнил, что все усилия украинской стороны с момента «вступления» в альянс были бы направлены на подготовку к столкновению с РФ.
Ранее Пушков заявил, что генсек НАТО Марк Рютте использует речи о «российской угрозе» для того, чтобы убедить жителей европейских государств в том, что их налоги следует направлять военные цели.