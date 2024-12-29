MWM: первый полк ВС РФ с ЗРК С-500 представляет угрозу для самолетов НАТО

Зенитно-ракетные установки С-500 «Прометей», входящие в состав нового российского полка, представляют серьёзную опасность для воздушных танкеров, участвующих в операциях ВВС НАТО. Об этом пишет американское издание Military Watch Magazine.
Глава Генерального штаба России Валерий Герасимов ранее заявил о завершении создания первого полка, оснащённого этими усовершенствованными зенитными системами.
Автор публикации отметил, что зенитные комплексы С-500 обладают значительной дальностью действия, что делает их особенно угрозой для заправщиков и самолётов дальнего радиолокационного обнаружения и управления — объектов, критически важных для вооружённых сил НАТО. Формирование первого полка с такими системами стало важным этапом в укреплении российской обороны против угроз в космической сфере.
Комплекс С-500 может поражать более скоростные и высоколетящие цели, чем предыдущий С-400, и способен бороться не только с воздушными, но и с космическими объектами, такими как спутники и межконтинентальные баллистические ракеты. Сочетание этих возможностей с повышенной мобильностью делает С-500 уникальной системой на мировом уровне.
Ранее стало известно, что российские ЗРК «Тор-М2», «Бук-М3», а также зенитные ракетные системы С-400 и С-300В4 способны обнаруживать и ликвидировать дальнобойные крылатые ракеты Taurus.