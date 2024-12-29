MWM: первый полк ВС РФ с ЗРК С-500 представляет угрозу для самолетов НАТО

Комплекс С-500 может поражать более скоростные и высоколетящие цели, чем предыдущий С-400, и способен бороться не только с воздушными, но и с космическими объектами, такими как спутники и межконтинентальные баллистические ракеты. Сочетание этих возможностей с повышенной мобильностью делает С-500 уникальной системой на мировом уровне.