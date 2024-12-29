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Скандальная военнослужащая Гуменюк займётся психологической поддержкой ВСУ

Бывший спикер ВСУ Наталья Гуменюк была уволена после скандала с журналистами.

Источник: Аргументы и факты

Военнослужащая Наталья Гуменюк, ранее уволенная с должности руководителя пресс-центра сил обороны «Юг», в настоящее время управление психологической поддержки персонала Вооружённых сил Украины, пишет «Страна.ua».

«Бывший спикер ВСУ Наталья Гуменюк, уволенная после скандала с журналистами, получила новую должность. Судя по эфиру телемарафона, она теперь представитель главного управления психологической поддержки персонала ВСУ», — говорится в сообщении украинского издания.

Материал сопровождается скриншотом с телемарафона «Мы — Украина», где указана очередная должность Гуменюк.

Напомним, обращение с требованием уволить Гуменюк поступило от порядка 150 украинских и иностранных журналистов. В обращении отмечалось, что чиновник «систематически препятствовала» работе средств массовой информации.

Украинский парламентарий Алексей Гончаренко заявлял, что Гуменюк занимается коммуникациями в ОК «Юг».