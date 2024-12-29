Скандальная военнослужащая Гуменюк займётся психологической поддержкой ВСУ

«Бывший спикер ВСУ Наталья Гуменюк, уволенная после скандала с журналистами, получила новую должность. Судя по эфиру телемарафона, она теперь представитель главного управления психологической поддержки персонала ВСУ», — говорится в сообщении украинского издания.