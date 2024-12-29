Заняться окраинами намерен аким Усть-Каменогорска

«Там люди мёрзнут, ждут автобусов. Нужны тёплые остановки. Уже есть инвесторы, готовые разместить внутри небольшие пункты по продаже чая и кофе. Но сразу встаёт вопрос о вандализме, ночёвках в этих остановках. Полиция, конечно, будет работать. Но важно чтобы и население подключилось, следили, берегли».