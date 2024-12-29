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Заняться окраинами намерен аким Усть-Каменогорска

На встрече с журналистами Усть-Каменогорска новый градоначальник рассказал о некоторых направлениях своей работы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на yk.kz.

Источник: pixabay.com

В частности, сообщил, что особое внимание намерен уделять окраинам. Кстати, он сам вырос в одном из таких районов города.

«Там люди мёрзнут, ждут автобусов. Нужны тёплые остановки. Уже есть инвесторы, готовые разместить внутри небольшие пункты по продаже чая и кофе. Но сразу встаёт вопрос о вандализме, ночёвках в этих остановках. Полиция, конечно, будет работать. Но важно чтобы и население подключилось, следили, берегли».

сказал он.

Зная, что проблем на окраинах немало, аким планирует встречи с жителями уже в январе. Однако не склонен что-то сразу обещать.

«Готов к тому, что будут ругать, и готов выслушать людей. Но обещаний лучше не давать, а сделать то, что получится».

считает Алмат Акышов.
экономика