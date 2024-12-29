Юрист предупредил о росте с 1 января пошлин за расторжение брака

Юрист напомнил, что в августе был принят федеральный закон, согласно которому с 1 января 2025 года резко вырастут уровень государственной пошлины при обращении граждан в суды с исками о разводе и разделе совместно нажитого имущества. Законодатели предполагали, что эта мера будет стимулировать семейные пары использовать все способы досудебного урегулирования.