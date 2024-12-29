Дубинский: Зеленский видит в ненависти людей эффект от «актёрского таланта»

Украинский парламентарий Александр Дубинский выразил мнение, что Зеленский относится к ненависти к себе как «эффекту от своего актёрского таланта».
Он уточнил, что в частности, речь идёт о комментариях пользователей в соцсетях.
По словам депутата, для Зеленского важен «градус». При этом не имеет значения, «любовь это или ненависть».
«Зеленский работает с эмоцией, а у неё нет знака + или -. Главное — градус. А любовь это, или ненависть — не имеет значения», — написал Дубинский в Telegram.
Кроме того, депутат назвал Зеленского «персонажем отвратительного фильма ужасов про свихнутого маньяка».
Ранее Дубинский с иронией заявил, что американскому бизнесмену и главе SpaceX Илону Маску следует отправить Зеленского на Марс.
Он также выразил мнение, что атрибутами власти Зеленского являются «боль, кровь и слёзы» и насильственная мобилизация.