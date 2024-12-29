Ричмонд
+9°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дубинский: Зеленский видит в ненависти людей эффект от «актёрского таланта»

Депутат назвал Зеленского «персонажем отвратительного фильма ужасов про свихнутого маньяка».

Источник: Аргументы и факты

Украинский парламентарий Александр Дубинский выразил мнение, что Зеленский относится к ненависти к себе как «эффекту от своего актёрского таланта».

Он уточнил, что в частности, речь идёт о комментариях пользователей в соцсетях.

По словам депутата, для Зеленского важен «градус». При этом не имеет значения, «любовь это или ненависть».

«Зеленский работает с эмоцией, а у неё нет знака + или -. Главное — градус. А любовь это, или ненависть — не имеет значения», — написал Дубинский в Telegram.

Кроме того, депутат назвал Зеленского «персонажем отвратительного фильма ужасов про свихнутого маньяка».

Ранее Дубинский с иронией заявил, что американскому бизнесмену и главе SpaceX Илону Маску следует отправить Зеленского на Марс.

Он также выразил мнение, что атрибутами власти Зеленского являются «боль, кровь и слёзы» и насильственная мобилизация.