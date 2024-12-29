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Трамп поддержал выдачу виз H-1B высококвалифицированным иностранцам

Республиканец поддержал позицию Маска по данному вопросу.

Источник: Аргументы и факты

Избранный президент Соединённых Штатов Дональд Трамп рассказал, что выступает за выдачу специальных виз высококвалифицированным специалистам из других государств, пишет New York Post.

В публикации подчёркивается, что республиканец поддержал позицию американского бизнесмена Илона Маска по данному вопросу.

«Мне всегда нравились визы, я всегда был сторонником виз, поэтому они и существуют у нас. На моих предприятиях работает много людей с визами H-1B. Это отличная программа», — заявил Трамп в беседе с изданием.

Напомним, визы формата H-1B позволяют компаниям из Соединённых Штатов нанимать профессионалов из-за границы.

По данным СМИ, в рядах сторонников Трампа наметился раскол из-за разногласий во взглядах на иммиграционную политику будущей администрации Соединённых Штатов. В частности, политическая активистка Лаура Лумер заявила, что «иностранные специалисты отнимают рабочие места у граждан США».

Ранее сообщалось, что Трамп по ошибке опубликовал на Truth Social личное сообщение Маску.