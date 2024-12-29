Юрист Хаминский: госпошлина за развод вырастет почти в восемь раз

Юрист пояснил, что в августе был принят федеральный закон, который предусматривает значительное увеличение госпошлины для тех, кто обращается в суд с требованиями о разводе или разделе общей собственности, который вступит в силу 1 января 2025 года. Законодатели предполагают, что повышенные финансовые издержки будут стимулировать семейные пары к поиску досудебных решений.