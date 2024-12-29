Юрист Хаминский: госпошлина за развод вырастет почти в восемь раз

С 1 января произойдет резкий рост размера государственной пошлины на развод. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Центра правопорядка в Москве и Московской области Александра Хаминского.
По словам юриста, госпошлина увеличится увеличится почти в восемь раз. Вместо прежней суммы в 650 рублей супругам придется заплатить 5 тысяч рублей за оформление развода.
Юрист пояснил, что в августе был принят федеральный закон, который предусматривает значительное увеличение госпошлины для тех, кто обращается в суд с требованиями о разводе или разделе общей собственности, который вступит в силу 1 января 2025 года. Законодатели предполагают, что повышенные финансовые издержки будут стимулировать семейные пары к поиску досудебных решений.
При этом Хаминский выразил мнение, что этот финансовый барьер не станет существенным препятствием для супругов, стремящихся завершить брачные отношения.
Ранее сообщалось, процент разводов в России — один из самых высоких в мире. Чтобы усложнить жизнь супругам, намеревающимся расстаться, законодатели подумывают давать им три месяца на примирение и прописывать консультацию у психолога.