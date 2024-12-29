AP: в Швеции похоронные компании ищут место под кладбища на случай войны

Шведские погребальные организации начали искать земельные участки под новые кладбища на случай вооружённого конфликта, пишет Associated Press.
В материале сказано, что речь идёт о кладбищах, где можно похоронить «тысячи людей».
«Погребальные ассоциации в Швеции пытаются заполучить достаточно земли для того, чтобы похоронить тысячи людей в случае войны», — говорится в публикации.
Похоронные организации следуют рекомендациям, которые подготовил национальный секретариат церкви. В документе отмечается, что «погребальные ассоциации обязаны иметь достаточно места на кладбищах, чтобы похоронить примерно пять процентов населения на территории церковного прихода».
Данный документ соответствует рекомендациям ВС Швеции, а также рекомендациям Агентства гражданской обороны.
По данным журналистов, похоронные компании намерены подготовить 30 тысяч мест на кладбищах на случай войны.
Ранее сообщалось, что Минобороны Литвы спланировало структуру создаваемой в вооружённых силах мотопехотной дивизии.