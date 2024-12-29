AP: в Швеции похоронные компании ищут место под кладбища на случай войны

Похоронные организации следуют рекомендациям, которые подготовил национальный секретариат церкви. В документе отмечается, что «погребальные ассоциации обязаны иметь достаточно места на кладбищах, чтобы похоронить примерно пять процентов населения на территории церковного прихода».