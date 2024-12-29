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Опять дожди и туманы? Прогноз погоды на 29 декабря

В Беларуси 29 декабря будет облачно, сообщает Белгидромет. В отдельных регионах пройдут небольшие осадки, в основном дождь. Местами слабые туманы и гололед. Ветер юго-западный ночью слабый до умеренного, днем ​​умеренный. Температура воздуха в течение суток составляет −1 — +4°С. Атмосферное давление упадет.

Сейчас в Ричмонде: +12° 0 м/с 94% 763 мм рт. ст. +10°
Источник: Смартпресс

По регионам прогноз следующий:

Минск. Облачно. Небольшие осадки, в основном дождь (вероятность осадков 70−80%). Слабый туман. Температура воздуха +1..+3°C. Ветер юго-западный, 4−9 м/с.

Брест. Облачно. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). Температура воздуха +2..+4°C. Ветер юго-западный, 4−9 м/с.

Витебск. Облачно. Небольшие осадки, в основном дождь (вероятность осадков 70−80%). Температура воздуха +2..+4°C. Ветер юго-западный, 4−9 м/с.

Гомель. Облачно. Возможны небольшие осадки, в основном дождь (вероятность осадков 30−40%). Температура воздуха +1..+3°C. Ветер юго-западный, 4−9 м/с.

Гродно. Облачно. Возможны небольшие осадки, в основном дождь (вероятность осадков 30−40%). Температура воздуха +2..+4°C. Ветер юго-западный, 4−9 м/с.

Могилев. Облачно. Небольшие осадки, в основном дождь (вероятность осадков 70−80%). Температура воздуха +1..+3°C. Ветер юго-западный, 4−9 м/с.