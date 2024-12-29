Опять дожди и туманы? Прогноз погоды на 29 декабря

По регионам прогноз следующий:
Минск. Облачно. Небольшие осадки, в основном дождь (вероятность осадков 70−80%). Слабый туман. Температура воздуха +1..+3°C. Ветер юго-западный, 4−9 м/с.
Брест. Облачно. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). Температура воздуха +2..+4°C. Ветер юго-западный, 4−9 м/с.
Витебск. Облачно. Небольшие осадки, в основном дождь (вероятность осадков 70−80%). Температура воздуха +2..+4°C. Ветер юго-западный, 4−9 м/с.
Гомель. Облачно. Возможны небольшие осадки, в основном дождь (вероятность осадков 30−40%). Температура воздуха +1..+3°C. Ветер юго-западный, 4−9 м/с.
Гродно. Облачно. Возможны небольшие осадки, в основном дождь (вероятность осадков 30−40%). Температура воздуха +2..+4°C. Ветер юго-западный, 4−9 м/с.
Могилев. Облачно. Небольшие осадки, в основном дождь (вероятность осадков 70−80%). Температура воздуха +1..+3°C. Ветер юго-западный, 4−9 м/с.