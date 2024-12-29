Опять дожди и туманы? Прогноз погоды на 29 декабря

В Беларуси 29 декабря будет облачно, сообщает Белгидромет. В отдельных регионах пройдут небольшие осадки, в основном дождь. Местами слабые туманы и гололед. Ветер юго-западный ночью слабый до умеренного, днем ​​умеренный. Температура воздуха в течение суток составляет −1 — +4°С. Атмосферное давление упадет.