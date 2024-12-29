Российский шахматист Мурзин выиграл чемпионат мира по рапиду в Нью-Йорке

Чемпионат мира по рапиду и блицу проводится под эгидой Международной шахматной федерации (FIDE) с 2012 года. В прошлом году титул чемпиона мира по рапиду завоевал Магнус Карлсен, однако на текущем турнире он был дисквалифицирован за нарушение дресс-кода, после чего отказался участвовать в чемпионате мира по блицу, который состоится с 30 по 31 декабря, и объявил о завершении своей карьеры на турнирах FIDE.