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Российский шахматист Мурзин выиграл чемпионат мира по рапиду в Нью-Йорке

В итоговой таблице, после 13 партий, он набрал 10 очков.

Источник: Аргументы и факты

Российский шахматист Володар Мурзин стал победителем чемпионата мира по рапиду, который проходит в Нью-Йорке.

В итоговой таблице, после 13 партий, он набрал 10 очков. 18-летний спортсмен был посеян под 59-м номером.

Чемпионат мира по рапиду и блицу проводится под эгидой Международной шахматной федерации (FIDE) с 2012 года. В прошлом году титул чемпиона мира по рапиду завоевал Магнус Карлсен, однако на текущем турнире он был дисквалифицирован за нарушение дресс-кода, после чего отказался участвовать в чемпионате мира по блицу, который состоится с 30 по 31 декабря, и объявил о завершении своей карьеры на турнирах FIDE.

Среди россиян на чемпионате мира по рапиду побеждали Сергей Карякин (2012) и Даниил Дубов (2018), а в соревнованиях по блицу сильнейшими становились Александр Грищук (2012, 2015) и Карякин (2016).

Ранее стало известно, что спортсменов из России и Белоруссии допустят к квалификационным соревнованиям на Олимпийские игры 2026 года.