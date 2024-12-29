Орбакайте замечена танцующей в одном из баров Нью-Йорка на Рождество

Певицу Кристину Орбакайте заметили в одном из баров в Соединённых Штатах, где она отмечала католическое Рождество.
Соответствующие кадры из Нью-Йорка появились в Сети. На них запечатлено, что Орбакайте танцевала прямо между столиками.
Помимо этого, в своём блоге в соцсетях артистка рассказала, что отмечала Рождество с супругом Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией. Она поделилась, что вместе с семьёй украшала ёлку и посетила католическую церковь.
Ранее сообщалось, что Орбакайте спела на улице в Австралии. Артистку заметили на набережной в Сиднее, где она присоединилась к уличному музыканту и исполнила песню своей матери Аллы Пугачёвой.
Напомним, до этого Орбакайте решила выступить в Соединённых Штатах. Около 30−40 процентов билетов в зрительных залах продать не удалось. Подробности — в материале aif.ru.