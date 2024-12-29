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Орбакайте замечена танцующей в одном из баров Нью-Йорка на Рождество

Артистка танцевала прямо между столиками.

Источник: Аргументы и факты

Певицу Кристину Орбакайте заметили в одном из баров в Соединённых Штатах, где она отмечала католическое Рождество.

Соответствующие кадры из Нью-Йорка появились в Сети. На них запечатлено, что Орбакайте танцевала прямо между столиками.

Помимо этого, в своём блоге в соцсетях артистка рассказала, что отмечала Рождество с супругом Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией. Она поделилась, что вместе с семьёй украшала ёлку и посетила католическую церковь.

Ранее сообщалось, что Орбакайте спела на улице в Австралии. Артистку заметили на набережной в Сиднее, где она присоединилась к уличному музыканту и исполнила песню своей матери Аллы Пугачёвой.

Напомним, до этого Орбакайте решила выступить в Соединённых Штатах. Около 30−40 процентов билетов в зрительных залах продать не удалось. Подробности — в материале aif.ru.