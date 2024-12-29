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Нетаньяху перенесет операцию по удалению простаты из-за инфекции

У израильского премьера была обнаружена инфекция мочевыводящих путей.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перенесет операцию по удалению простаты в воскресенье, 29 декабря. Об этом сообщает издание Ynet со ссылкой на канцелярию политика.

Решение о проведении операции стало следствием обследования, которое Нетаньяху прошел 25 декабря в клинике «Хадасса». В ходе обследования у него была обнаружена инфекция мочевыводящих путей, вызванная доброкачественной гиперплазией предстательной железы.

В канцелярии премьер-министра отметили, что полная информация о состоянии здоровья и ходе операции будет предоставлена позднее.

В прошлом году Нетаньяху успешно провели операцию по установке кардиостимулятора. Он потерял сознание у себя дома и получил травму головы при падении, после чего врачи имплантировали в сердце политика устройство для мониторинга сердечной аритмии.