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ТАСС: Wi-Fi на борту российских самолетов может появиться до 2028 года

Подобные разработки уже ведутся в рамках проекта «Бюро 1440».

Источник: Аргументы и факты

ФГУП «Космическая связь», российский оператор спутниковой связи, планирует запустить Wi-Fi на борту российских самолётов раньше 2028 года.

Об этом сообщил генеральный директор компании Алексей Волин в интервью ТАСС.

По его словам, подобные разработки уже ведутся в рамках проекта «Бюро 1440», однако предприятие намерено предложить собственное решение, чтобы обеспечить более быстрые результаты, ориентируясь на лидерские позиции в отрасли.

Ранее стало известно, что Россия может построить наземную станцию дистанционного зондирования Земли в Таджикистане.