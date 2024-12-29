ТАСС: Wi-Fi на борту российских самолетов может появиться до 2028 года

ФГУП «Космическая связь», российский оператор спутниковой связи, планирует запустить Wi-Fi на борту российских самолётов раньше 2028 года.
Об этом сообщил генеральный директор компании Алексей Волин в интервью ТАСС.
По его словам, подобные разработки уже ведутся в рамках проекта «Бюро 1440», однако предприятие намерено предложить собственное решение, чтобы обеспечить более быстрые результаты, ориентируясь на лидерские позиции в отрасли.
Ранее стало известно, что Россия может построить наземную станцию дистанционного зондирования Земли в Таджикистане.