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До −9 градусов ожидается в Иркутске днем 29 декабря

В Иркутске ожидается небольшой снег 29 декабря.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Прогноз погоды синоптики составили на 29 декабря. Так, в воскресенье ртутный столбик опустится всего до −7…-9 градусов. Однако в столице Приангарья нагрянет северо-западный ветер 6−11 м/с. Об этом КП-Иркутск рассказали в Иркутском Гидрометцентре.

— В Иркутске ожидается переменная облачность и небольшой снег, — сообщают синоптики.

Местами по Иркутской области же ожидается умеренный снег. Облачность переменная. А вот порывы ветра могут достигать 14 м/с. Температура до −6…-11. Однако при облачной погоде ртутный столбик опустится до −16…-21.

— В районах Байкала ожидается переменная облачность. Возможен небольшой, местами умеренный снег. Ветер западный, северо-западный 8−13 м/с, местами порывы 17−22 м/с. Температура −4…-9, при облачной погоде до −13.