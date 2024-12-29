До −9 градусов ожидается в Иркутске днем 29 декабря

Прогноз погоды синоптики составили на 29 декабря. Так, в воскресенье ртутный столбик опустится всего до −7…-9 градусов. Однако в столице Приангарья нагрянет северо-западный ветер 6−11 м/с. Об этом КП-Иркутск рассказали в Иркутском Гидрометцентре.