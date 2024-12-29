NYT: Байдена уличили в поддержке «недемократичных режимов»

Действующий американский лидер Джо Байден поддерживал Израиль и Южную Корею, которые показали себя «недемократичные режимы», пишет The New York Times.
В публикации отмечается, что демократ поддерживал «недемократичные» режимы в ущерб интересам Вашингтона. Помимо Израиля и Южной Кореи, речь идёт об Афганистане и Объединённых Арабских Эмиратах.
Эксперт Стивен Вертхайм заявил, что Байден поддерживал «неидеальных партнёров», которые подвергают США «рискам эскалации, финансовому бремени и репутационному ущербу».
«Это, безусловно, одна из отличительных черт внешней политики Байдена», — сказал он.
Ранее сообщалось, что Байден выразил сожаление о том, что решил не принимать участие в президентской гонке.