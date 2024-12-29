В Омске открылась выставка уникальных снеговиков «МОРЕСНЕГА»

В музее «Искусство Омска» открылась необычная выставка снежных фигур «МОРЕСНЕГА». В проекте приняли участие омские художники Крепкий Палец, Андрей Крюков и другие, а также сотрудники музея.
Фото: vk.com/omsk_live.
Работа над выставкой велась почти месяц. Снежные творения разместились в музейном дворике «Арт-погружение» и у главного входа в музей. Художники вдохновлялись снежными персонажами, омскими достопримечательностями, классическими советскими мультфильмами и играми.
Фото: vk.com/omsk_live.
Выставка продлится до конца января. 18 января, в Международный день снеговика, будет выбран самый креативный снежный герой и награжден его создатель. Посещение выставки бесплатное.