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В Омске открылась выставка уникальных снеговиков «МОРЕСНЕГА»

20 авторских снежных фигур украшают пространство возле входа в омский музей.

Источник: Комсомольская правда

В музее «Искусство Омска» открылась необычная выставка снежных фигур «МОРЕСНЕГА». В проекте приняли участие омские художники Крепкий Палец, Андрей Крюков и другие, а также сотрудники музея.

Фото: vk.com/omsk_live.

Работа над выставкой велась почти месяц. Снежные творения разместились в музейном дворике «Арт-погружение» и у главного входа в музей. Художники вдохновлялись снежными персонажами, омскими достопримечательностями, классическими советскими мультфильмами и играми.

Фото: vk.com/omsk_live.

Выставка продлится до конца января. 18 января, в Международный день снеговика, будет выбран самый креативный снежный герой и награжден его создатель. Посещение выставки бесплатное.