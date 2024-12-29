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Автобусный маршрут № 2 запустят в Усть-Куте 9 января

мкрн Железнодорожник» начнет 9 января.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Автобусный маршрут запустят в Усть-Куте уже с Нового 2025 года. Курсировать автобус будет от остановки «Лена» до «мкрн Железнодорожник». В первый рейс по городу он выйдет 9 января. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации Усть-Кута.

— Работу начнет маршрут № 2 «Лена — мкрн Железнодорожник» 9 января. Вопрос транспортной доступности жители микрорайона задавали на протяжении долгого времени. Администрация города неоднократно объявляла конкурс на определение перевозчика, который зайдет на маршрут. Накануне конкурс, наконец, состоялся, перевозчик определен, — рассказали власти города.

Стоит отметить, что маршрут № 2 включит в себя сразу 11 остановок. Кстати, сибиряки, которые относятся ко льготной категории, смогут ездить по электронному социальному проездному билету.