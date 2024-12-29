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Стала известна подробная афиша мероприятий празднования Нового года на Омской крепости

В этом году встретить Новый 2025 год в Омске можно будет в обновленной локации с огромной елкой.

Источник: Комсомольская правда

Впервые омичей приглашают встретить Новый год в Омской крепости. Праздничная программа «Первая. Танцевальная» пройдет с 31 декабря на 1 января.

В 23:30 на площади у Главной городской елки состоится выступление Вокальной группы «Мелодия и певицы Дарьи Жёлтиковой». Ведущим вечера станет Александр Болотов.

Под бой курантов омичи увидят обращение Президента на большом экране, а затем поздравят друг друга с наступающим праздником. Гостей также ждут выступления губернатора Омской области Виталия Хоценко и мэра города Омска Сергея Шелеста.

На протяжении вечера всех желающих будет ждать караоке, танцы, кофе, чай и горячие перекусы.

В 02:00 для комфортного возвращения домой будут организованы автобусы, которые отправятся в пять популярных направлений.

Автобусы будут ждать омичей в «кармане» напротив второго корпуса ОмГПУ (рядом с рестораном «Сибирская корона» на Партизанской). Они отправятся ровно в два часа ночи, стоимость проезда по ежедневному установленному тарифу:

1. По маршруту № 95 до улицы Гашека;

2. По маршруту № 33 до улицы Бархатовой;

3. По маршруту № 94 до микрорайона «Первокирпичный»;

4. По маршруту № 24 до поселка Солнечный;

5. По маршруту № 45 до микрорайона Ясная Поляна.

Напоминаем, что дорога к крепости от памятника Достоевскому будет перекрыта.