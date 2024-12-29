Арктическая экспедиция МЧС передала эстафету в Карелию

Кроме того, следуя по маршруту, участники экспедиции «Безопасная Арктика-2025» оказали помощь реальным пострадавшим. Как уточняют в МЧС России, автомобиль съехал в кювет, уходя от лобового столкновения с фурой, в машине находились двое взрослых и двое детей. Спасатели с помощью техники вытащили машину на дорогу, а женщину с двумя детьми отвезли в зону ожидания на АЗС ближайшего населенного пункта.