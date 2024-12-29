Арктическая экспедиция МЧС передала эстафету в Карелию

«Колонна МЧС России с частицей Вечного огня преодолела маршрут по Мурманской области и передала эстафету в Карелию. Мурманские спасатели и техника прошли испытание на выносливость. Завершили маршрут в 746 километров», — говорится в сообщении.
Отмечается, что спасатели отработали несколько сценариев происшествий. Так, по замыслу первой вводной, из-за неблагоприятных погодных условий в рыбачьем поселке без электричества остались 30 человек, при этом проезд на личном транспорте заблокирован снежными заносами и сугробами.
Вторая вводная предполагала спасение пострадавших из расщелины водосброса Верхнетуломского водохранилища. Из-за плохой погоды водитель не справился с управлением, машина съехала с дороги и упала с моста. Третья отработка касалась провала рыбака-любителя под лед озера в труднодоступной местности.
«Участникам экспедиции предстояло немедля ни секунды, в сжатые сроки, оценить ситуации и по каждой вводной организовать спасательную операцию. Сотрудникам МЧС России удалось своевременно определить безопасные маршруты для доставки помощи и эвакуации людей, а также оказать на месте первую помощь», — добавили в ведомстве.
Кроме того, следуя по маршруту, участники экспедиции «Безопасная Арктика-2025» оказали помощь реальным пострадавшим. Как уточняют в МЧС России, автомобиль съехал в кювет, уходя от лобового столкновения с фурой, в машине находились двое взрослых и двое детей. Спасатели с помощью техники вытащили машину на дорогу, а женщину с двумя детьми отвезли в зону ожидания на АЗС ближайшего населенного пункта.
«Мурманский этап подошел к концу. Три дня испытаний, пронизывающими ветрами, бездорожьем, темнотой полярной ночи. На дальнем маршруте и в непростых условиях протестировано 13 единиц техники, спасены на тренировках условно пострадавшие. На границе с Карелией, в районе населенного пункта Пояконда, старший колонны Александр Скакун передал частицу Вечного огня на карельский отрезок экспедиции», — заключили в ведомстве.