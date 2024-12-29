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Железнодорожную остановку открыли в Байкальске после вмешательства прокуратуры

Жители Байкальска обратились в Иркутскую транспортную прокуратуру.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Железнодорожную остановку открыли в Байкальске. Это стало возможным после вмешательства Иркутской транспортной прокуратуры. Сейчас ВСЖД приняты все меры по созданию остановочного пункта в городе. Об этом КП-Иркутске рассказали в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

— Выступая в защиту прав и законных интересов жителей города, для повышения транспортной доступности населения, Иркутская транспортная прокуратура направила руководству Восточно-Сибирской железной дороги информацию о необходимости открытия остановочного пункта Байкальск-Пригородный.

Все началось с обращения жителей Байкальска в Иркутскую транспортную прокуратуру. После в ведомстве была проведена проверка. Оказывается, чтобы сибирякам сесть на поезд нужно было добираться до железнодорожной станции Байкальск-Пассажирский. А это, к слову, шесть километров пути до отдаленного поселка Солзан.

По результатам рассмотрения организована остановка в Байкальске с целью посадки и высадки пассажиров.