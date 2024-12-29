Железнодорожную остановку открыли в Байкальске после вмешательства прокуратуры

Все началось с обращения жителей Байкальска в Иркутскую транспортную прокуратуру. После в ведомстве была проведена проверка. Оказывается, чтобы сибирякам сесть на поезд нужно было добираться до железнодорожной станции Байкальск-Пассажирский. А это, к слову, шесть километров пути до отдаленного поселка Солзан.