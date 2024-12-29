В Ростове в последние дни года прогнозируют мороз и облачность

Синоптики рассказали, какую погоду ожидать ростовчанам в последние дни уходящего года.
Так, сегодня, в воскресенье, 29 декабря, весь день пасмурно, без прояснений и без осадков. Утром термометр покажет — 2, днем от 0 до — 1, вечером 0 градусов. Ветер от одного до двух метров в секунду.
В понедельник, 30 декабря, облачно с прояснениями, без осадков. Утром от — 1 до — 2 мороза, днем от 0 до +1, вечером 0 градусов.
Во вторник, 31 декабря, утром в Ростове пасмурно без осадков. Утром +1, днем +2, вечером +1.
Ранее «Комсомольская правда-Ростов-на-Дону» сообщала, что самым холодным месяцем зимы, по прогнозам синоптиков, станет январь.