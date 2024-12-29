Лукашенко поздравил коллектив Минского молочного завода № 1 с 95-летием предприятия

«Эти годы стали золотым временем создания истории успеха бренда, продукцию которого знают и ценят не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами», — говорится в поздравлении.



Глава государства отметил, что Минский молочный завод № 1 действительно является первым по многим направлениям, начиная со знаменитых глазированных сырков, которые до сих пор горячо любимы несколькими поколениями покупателей, и заканчивая деликатесными сырами с голубой плесенью. «Вы бережно храните традиционные рецепты, а также постоянно расширяете ассортимент, предлагая новое и вкусное взрослым и детям», — обратил внимание Президент.



В настоящее время холдинг объединяет 8 известных торговых марок, в каталогах представлено более 300 наименований продукции, соответствующей высочайшим стандартам качества.



«В этот праздничный день хочу выразить искреннюю благодарность каждому из вас за профессионализм и огромный вклад в продовольственную безопасность Беларуси, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Убежден, что и в дальнейшем вы будете упорно трудиться и выполнять все задачи, которые стоят перед холдингом».



Глава государства пожелал коллективу Минского молочного завода № 1 здоровья, удачи, успехов в работе и новых достижений.