В Южной Корее в аэропорту разбился самолет со 181 человеком, погибли почти все

Местные власти отреагировали на происшествие. Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Чхве Сан Мок призвал мобилизовать все возможные ресурсы для оказания помощи пострадавшим и проведения спасательных работ. На место крушения были направлены более 80 пожарных и 180 военнослужащих, которые занимаются поиском возможных выживших и устранением последствий аварии. Позже туда прибыл и сам и. о. главы государства.