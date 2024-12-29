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В Уфе открыли километровый каток

В Уфе открылся ледовый каток протяжённостью 1 км. О нём рассказал глава столичной администрации Ратмир Мавлиев.

Источник: telegram-канал главы администрации Уфы Ратмира Мавлиева

Любители коньков могут насладиться катанием в парке имени Лесоводов Башкирии.

«Ледовая тропа будет работать на протяжении всего зимнего сезона. Вход со своими коньками бесплатный для всех. Кроме того, здесь организованы пункты проката коньков, а вечером включается праздничная иллюминация», — сообщил мэр Уфы в своих соцсетях.

Напомним, в Уфе откроется ещё один каток — на площади перед недавно открывшимся Дворцом борьбы. Кроме того, самый большой каток в городе открылся в начале декабря на стадионе «Строитель».

Всего в городе будут работать 30 ледовых катков с организованными пунктами проката, 90 хоккейных коробок и 21 лыжная трасса, сообщал ранее «Башинформ».

туризм и отдых