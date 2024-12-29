В Уфе открыли километровый каток

Любители коньков могут насладиться катанием в парке имени Лесоводов Башкирии.
«Ледовая тропа будет работать на протяжении всего зимнего сезона. Вход со своими коньками бесплатный для всех. Кроме того, здесь организованы пункты проката коньков, а вечером включается праздничная иллюминация», — сообщил мэр Уфы в своих соцсетях.
Напомним, в Уфе откроется ещё один каток — на площади перед недавно открывшимся Дворцом борьбы. Кроме того, самый большой каток в городе открылся в начале декабря на стадионе «Строитель».
Всего в городе будут работать 30 ледовых катков с организованными пунктами проката, 90 хоккейных коробок и 21 лыжная трасса, сообщал ранее «Башинформ».