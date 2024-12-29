В Уфе открыли километровый каток

«Ледовая тропа будет работать на протяжении всего зимнего сезона. Вход со своими коньками бесплатный для всех. Кроме того, здесь организованы пункты проката коньков, а вечером включается праздничная иллюминация», — сообщил мэр Уфы в своих соцсетях.