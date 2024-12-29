В Ростове на Вавилова ввели временную схему движения

В Ростове-на-Дону на участке улицы Вавилова движение транспорта организовано по временной схеме, сообщили в пресс-службе администрации города.
Эта мера связана с реконструкцией одной из главных улиц Октябрьского района.
— С конца декабря движение транспорта на участке дороги от Особенной до 4-й Барбарисовой в направлении микрорайона Суворовского организовано по временной схеме, — уточнили в администрации.
В департаменте автодорог города добавили, что реконструкция улицы Вавилова идет согласно графику. Работы завершат к концу следующего года.