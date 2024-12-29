Транспорт в Омске в Рождество будет ходить по другому маршруту

Администрация Омска сообщает, что из-за проведения Рождественского марафона 6 и 7 января будет временно изменена схема движения общественного транспорта.
6 января с 08:00 до 21:00 7 января:
— Закрытие улицы Ленина от Интернациональной до площади Победы (включая Соборную площадь).
— Троллейбус № 8 и автобусы №№ 62, 73, 94 изменят маршруты движения.
7 января с 12:00 до 17:00.
— Закрытие улицы Ленина от площади Победы до Лермонтова (включая Юбилейный мост).
— Автобусы №№ 28, 34, 73, 94, 25, 77 изменят маршруты движения.
Схемы измененных маршрутов можно найти на сайте администрации Омска.