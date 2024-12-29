В дельте Волги нашли город, который мог быть столицей Хазарского каганата

«На самом деле, за десятилетия раскопок в Нижнем Поволжье коллеги неоднократно делали заявления о том, что был найден Итиль. Однако, в археологии доказательную базу составляет найденный материал. И вот он-то эту гипотезу не подтверждал: например, датировался гораздо более поздним временем или отсутствовали предметы салтово-маяцкой культуры, которую как раз и соотносят с Хазарским каганатом. В случае с Семибугоринским археологическим комплексом можно уже уверенно говорить, что найденные предметы вполне соответствуют нужному периоду», — сказал Кравченко.