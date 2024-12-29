В дельте Волги нашли город, который мог быть столицей Хазарского каганата

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 декабря. /ТАСС/. Анализ материалов, полученных в ходе раскопок, которые проводились несколько сезонов у села Семибугры Астраханской области, позволяет археологам предполагать, что после десятилетий поисков, возможно, удалось обнаружить Итиль — загадочную столицу Хазарского каганата. Об этом сообщил ТАСС старший научный сотрудник Научно-образовательного центра «Археологические исследования» Севастопольского государственного университета Эдуард Кравченко.
«На самом деле, за десятилетия раскопок в Нижнем Поволжье коллеги неоднократно делали заявления о том, что был найден Итиль. Однако, в археологии доказательную базу составляет найденный материал. И вот он-то эту гипотезу не подтверждал: например, датировался гораздо более поздним временем или отсутствовали предметы салтово-маяцкой культуры, которую как раз и соотносят с Хазарским каганатом. В случае с Семибугоринским археологическим комплексом можно уже уверенно говорить, что найденные предметы вполне соответствуют нужному периоду», — сказал Кравченко.
Он пояснил, что о существовании Итиля до сих пор известно только по письменным источникам: это был крупный город, находившийся в дельте Волги неподалеку от Каспийского моря. В VIII веке нашей эры он, предположительно, уже существовал на землях Хазарского каганата — крупного государства, объединявшего в разное время территории от Волги до Днепра и от Кавказа до современного российского Черноземья. Город был столицей государства в IX-X веках нашей эры.
Ученый уточнил, что раскопки на территории городища проводятся археологами из разных регионов РФ с 2020 года под руководством Дамира Соловьева и Сергея Котенькова, за это время был собран большой объем материала, и сейчас, по итогам его анализа, можно выдвигать подкрепленную весомыми аргументами гипотезу об обнаружении остатков крупной городской агломерации, которая вполне могла быть Итилем.
Артефакты из хазарской столицы.
Среди доказательств того, что Семибугоринский археологический комплекс соответствует данной гипотезе, можно указать место его расположение. «Культурный слой VIII-Х веков был обнаружен под двухметровым слоем намыва: то есть город существовал на берегу одного из русел волжской дельты неподалеку от Каспийского моря, потом был затоплен, а сейчас оказался примерно в 30 км от побережья только потому, что отступили воды Каспия — его береговая линия постоянно меняется», — отметил Кравченко.
Он добавил, что археологические материалы соответствуют представлениям ученых об Итиле не только по датировкам, но и по множеству других параметров. Например, среди строительных остатков обнаружены фрагменты сырцового и обожженного кирпича, которым пользовались в каганате.
«И это был не просто большой город — это была огромная агломерация, для которой пока невозможно даже очертить границы. Керамическая тара при этом сопоставима с другими хазарскими памятниками», — уточнил археолог.
Кравченко пояснил, что найденные фрагменты керамических изделий соответствуют тенденциям салтово-маяцкой культуры. При этом прослеживаются приемы изготовления керамики, характерные для разных регионов каганата: Доно-Донецкого, Северо-Кавказского и других. И такая смесь традиций как раз может быть логична для столицы государства.
Собеседник агентства уточнил, что помимо керамики, характерной для мастеров Хазарского каганата, найдено большое количество амфор, которые производились не здесь, а в Крыму — оттуда в Средние века активно импортировалось вино и оливковое масло, а амфоры использовали как стандартную тару для перевозки. При этом на других памятниках в этом регионе такой материал обычно не встречается.
«Импортная керамическая тара соответствует той торговой деятельности, которая, как мы уже знаем, велась между византийским в то время Крымом и Хазарским каганатом. И ее очень много, что указывает нам на крупный торговый центр — а в этом регионе таковым, вероятно, была только столица, Итиль», — делает выводы Кравченко.