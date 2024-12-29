Может грозить статья КоАП: как правильно использовать пиротехнику в городе

Новогодние праздники еще не наступили, но во дворах Минска уже можно увидеть и услышать запуски фейерверков. Канонада порой подолгу не утихает, не смущает любителей зрелищ и позднее время.
Помимо дискомфорта для жителей близлежащих домов, пиротехника таит опасность для тех, кто ее использует. Поэтому важно на покупать фейерверки из-под полы и запускать их по инструкции.
Sputnik разбирался, можно ли запускать фейерверки возле жилых домов и как правильно выбрать салют.
Сертификат при покупке
Официальный представитель МЧС Минска Ольга Мельченко обратила внимание на то, что покупать фейерверки и другую пиротехнику нужно лишь в специализированных магазинах.
Первым делом стоит требовать сертификат соответствия и стоит смотреть на упаковку. Информация на ней должна быть на русском языке.
«Коробка же должна быть целой, на ней — инструкция на русском языке, где прописана вся необходимая информация для грамотного использования пиротехники: срок годности, правила запуска и последующей утилизации», — рассказала она.
А вот что касается запуска фейерверков, то здесь стоит быть крайне осторожными. Фейерверки и салюты можно использовать только на улице и в безветренную погоду вдали от людей, авто и жилых домов. Лучший вариант — пустырь.
Смотреть за шоу лучше на расстоянии
Мельченко отметила, что безопасное расстояние у каждого пиротехнического изделия свое, поэтому стоит внимательно изучить инструкцию перед использованием и смотреть за фейерверком издали.
«Запускать пиротехнические изделия можно только взрослым. Дети в этом случае — зрители. К слову, если берете с собой домашних животных, то держите их на руках или на пристегнутом поводке, так как громкие звуки могут их напугать», — добавила она.
Далее следует надежно закрепить фейерверк. Поджигать фитиль нужно на расстоянии вытянутой руки, после чего отбежать на безопасное расстояние.
Если фейерверк не взорвался
Если случилось так, что пиротехника не сработала, не нужно сразу идти смотреть, в чем дело.
«Ждем минимум 15 минут, подходим к ней, но не наклоняемся над изделием. Осматриваем, чтобы не было тлеющих частей. Затем замачиваем на сутки в воде и после утилизируем как бытовой отход», — уточнила Мельченко.
А вот пытаться запустить несработавшую пиротехнику повторно нельзя.
Какой Новый год без бенгальских огней?
Это единственное изделие, которое можно использовать дома. Однако и от них можно получить травмы. Поэтому, нужно делать все по инструкции: держаться за металлическое основание под углом в 45 градусов, чтобы не получить ожоги.
«Держать бенгальский огонь стоит подальше от горючих вещей — скатертей, салфеток, бумаги, конфетти. После того, как он сгорел — изделие нужно опустить в воду и потом утилизировать. Помните, соблюдение простых правил и инструкций поможет получить красивый и самое главное — безопасный фейерверк», — заключила Мельченко.
Ответственность за запуск фейерверков
Начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Александр Купченя обратил внимание на то, что у правоохранителей нет цели выявить и привлечь людей к ответственности, которые запускают фейерверки во дворах домов. Однако в случае, если это будет мешать окружающим, правоохранители отреагируют.
По его словам, зачастую те, кто запускают фейерверки во дворах жилых домов, пренебрегают мерами безопасности. Это может привести к повреждению имущества и травмам.
«Органы внутренних дел будут реагировать на факты использования пиротехнических изделий. Если это происходит в общественных местах и нарушает спокойствие граждан, мы будем расценивать это как мелкое хулиганство. Если же будет причиняться имущественное повреждение, от его степени и тяжести примут решение в порядке уголовного или административного законодательства», — сказал Купченя.
Мелкое хулиганство — это статья 19.1 КоАП. По ней наступает ответственность с 14 лет. Минимальный штраф составляет две базовых величины. До 31 декабря 2024-го это составляет включительно это 80 рублей, а с 1 января 2025 года — 84 рубля. Максимальное наказание — 30 базовых, общественные работы или административный арест.
Важно понимать, что это крайние меры. Уважительное отношение к окружающим и выполнение простейших правил безопасности — залог хорошего празднования Нового года.