Создан первый универсальный экологический сорбент для ликвидации разливов нефти

Cорбент представляет собой гранулы, в которых содержатся целлюлоза и карбонат кальция, благодаря чему он совершенно безвреден для окружающей среды и безопасен в использовании. Его можно применять для ликвидации разливов нефтепродуктов с любых твердых поверхностей, в том числе с трещинами, он удаляет и нефтяные разливы на почве: снижает содержание нефти на 60−70% уже в первые несколько дней, что позволяет через неделю высаживать растения, а полностью очищает почву в течение двух — трех месяцев.