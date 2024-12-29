Создан первый универсальный экологический сорбент для ликвидации разливов нефти

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Специалисты Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) создали первый в стране универсальный экологический сорбент для ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ, отметив, что первая партия вещества уже бесплатно отправлена волонтерам Анапы.
«Преимущество нового сорбента в том, что он производится из отходов целлюлозно-бумажной промышленности, что делает его экологически чистым, а производство — дешевым. Кроме того, он обладает лучшими характеристиками, чем импортные аналоги, которые сегодня используются в отечественной нефтяной промышленности. Среди преимуществ разработки ученых СПбГУПТД — скорость сорбции, высокая способность удерживать нефть, простота в использовании и утилизации», — отметили в пресс-службе.
Cорбент представляет собой гранулы, в которых содержатся целлюлоза и карбонат кальция, благодаря чему он совершенно безвреден для окружающей среды и безопасен в использовании. Его можно применять для ликвидации разливов нефтепродуктов с любых твердых поверхностей, в том числе с трещинами, он удаляет и нефтяные разливы на почве: снижает содержание нефти на 60−70% уже в первые несколько дней, что позволяет через неделю высаживать растения, а полностью очищает почву в течение двух — трех месяцев.
Новый сорбент впитывает самые разные нефтепродукты, включая мазут, бензин, дизельное топливо, масло, керосин. Для уборки разливов мазута в море один из авторов разработки, профессор кафедры физики СПбГУПТД Александр Гребенкин рекомендует использовать технологию сбора комков сорбента с мазутом с помощью простой мелкоячеистой сетки. Ученые также предлагают использование отработанного и пропитанного нефтепродуктами сорбента в качестве топлива.