Аэропорт Большое Савино предлагает пермякам встретить новый год дважды за ночь

Помните в «Иронии судьбы» грустного пассажира, которому предстоит встретить Новый год в кресле аэропорта? Но ведь такую возможность можно рассмотреть и как настоящее приключение, особенно если Новый год встречать дважды за одну ночь.
Как рассказали в аэропорту Большое Савино, пассажиры авиакомпании «Победа» смогут встретить Новый год один раз в Перми, а второй в Москве.
— Из нашего аэропорта борт отправится в 00:05 1 января, а прилетит во Внуково в 23:55 31 декабря, — сообщили в пресс-службе аэропорта. — Всё дело в смене часовых поясов: в Москве Новый год наступит на 2 часа позже, чем в Перми. На борту самолета запланирована праздничная программа с караоке, угощениями и подарками.