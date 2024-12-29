Аэропорт Большое Савино предлагает пермякам встретить новый год дважды за ночь

— Из нашего аэропорта борт отправится в 00:05 1 января, а прилетит во Внуково в 23:55 31 декабря, — сообщили в пресс-службе аэропорта. — Всё дело в смене часовых поясов: в Москве Новый год наступит на 2 часа позже, чем в Перми. На борту самолета запланирована праздничная программа с караоке, угощениями и подарками.