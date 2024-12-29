Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорт Большое Савино предлагает пермякам встретить новый год дважды за ночь

Первый раз — в Перми, второй — в Москве.

Источник: Комсомольская правда

Помните в «Иронии судьбы» грустного пассажира, которому предстоит встретить Новый год в кресле аэропорта? Но ведь такую возможность можно рассмотреть и как настоящее приключение, особенно если Новый год встречать дважды за одну ночь.

Как рассказали в аэропорту Большое Савино, пассажиры авиакомпании «Победа» смогут встретить Новый год один раз в Перми, а второй в Москве.

— Из нашего аэропорта борт отправится в 00:05 1 января, а прилетит во Внуково в 23:55 31 декабря, — сообщили в пресс-службе аэропорта. — Всё дело в смене часовых поясов: в Москве Новый год наступит на 2 часа позже, чем в Перми. На борту самолета запланирована праздничная программа с караоке, угощениями и подарками.