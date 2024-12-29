В Ростове на 13 улицах ограничили движение большегрузов

В Ростове-на-Дону реализуют проект организации дорожного движения на магистралях, который включает в себя схему маршрутизации грузового транспорта. Это делается для того, чтобы уменьшить время нахождения грузовых автомобилей в спальных районах и центральной части города, исключить транзитное движение грузовиков, уменьшить пробки.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в рамках грузового каркаса с 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00 введены ограничения доступа грузовых автомобилей в город на следующих въездах: ул. Малиновского (со стороны а/д А-280); ул. Таганрогская (со стороны а/д А-280); ул. Зрелищная — ул. Оганова — ул. Особенная (со стороны кольцевой развязки); ул. Сосновая (со стороны пр. Торгового Краснокрымского с.п.; ул. Орбитальная, 11 (со стороны ул. Обсерваторной; ул. Виталия Ходоша (со стороны а/д Щепкинского шоссе); ул. Малое Зеленое Кольцо (со стороны пр. Аксайского); пр. Шолохова (со стороны пр. Аксайского); пр. 40-летия Победы (со стороны а/д М-4); путепровод по ул. Пойменная (ориентир ул. Шоссейная, 2г); Западное шоссе — ул. Всесоюзная (пост ДПС); ул. Нозадзе (со стороны ул. Кумженской); ул. Днепропетровская и ул. Каскадная (со стороны х. Камышеваха).
Полностью запрещен проезд грузовикам через центральную часть города, включая микрорайоны: Нахичевань, Сельмаш, Берберовка, Рабочий городок, Новое Поселение.
Движение большегрузов разрешено на 22 улицах: пр. 40-летия Победы; ул. Вересаева, ул. Щедрина, ул. Щаденко, ул. Российская, ул. Менжинского, ул. Нансена (северная сторона), ул. Зоологическая, ул. Доватора, ул. Мадояна, пр. Сиверса, пр. Шолохова, ул. 1-й Конной Армии, ул. Текучева, пр. Театральный, ул. Нансена (южная сторона), пер. Автобусный, пер. Ахтарский, пер. Энергетиков, Змиевский проезд, ул. Мичуринская, ул. Берберовская.